В Хабаровском крае произошло ДТП с участием самосвала и автобуса
В Хабаровском крае самосвал въехал в пассажирский автобус
Хабаровск, 23 декабря, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Хабаровском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием самосвала и пассажирского автобуса, сообщили 23 декабря в региональном управлении ГИБДД.
Отмечается, что ДТП произошло в городе Советская Гавань. Водитель самосвала не справился с управлением и въехал в автобус ПАЗ, двигавшийся по городскому маршруту №3. В момент аварии в автобусе находились 29 человек.
За медицинской помощью обратились десять пассажиров, двое из них находятся в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Новосибирской области произошло ДТП с автобусом, перевозившим детей. Рейсовый автобус, в салоне которого находились 36 человек, в том числе 27 детей, направлялся из Новосибирска в Барнаул. В результате столкновения пятерых несовершеннолетних пассажиров доставили в больницу.
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