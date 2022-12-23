Москва, 23 декабря, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Супруга руководителя группы военных советников, экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Татьяна опровергла сообщения о тяжёлой контузии, якобы полученной ею при обстреле Донецка. Об этом она написала 23 декабря в своём телеграм-канале.

Vladimir Yaitskiy Донецк

«У меня нет тяжёлой контузии, слава Богу», — сообщила Татьяна Рогозина.

Она добавила, что её супруг получил «ранение», но не стала раскрывать подробности.

Ранее сын Дмитрия Рогозина Алексей опроверг в своём телеграм-канале сообщения об ухудшении состояния своего отца. Он сообщил, что все пострадавшие при обстреле гостиницы «Шеш-Беш» находятся в Донецке или Ростове-на-Дону под наблюдением высококвалифицированных врачей. Он предупредил, что в «анонимных каналах» публикуется ложные и спекулятивные сведения.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Рогозин получил ранение в спину при обстреле Донецка со стороны ВСУ. Его перевезли в госпиталь Ростова-на-Дону. Врачи не решились оперировать Рогозина, его готовят к транспортировке в Москву.

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