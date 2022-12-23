Луганск, 23 декабря, 2022, 08:50 — ИА Регнум. ВСУ активно перебрасывают на краснолиманское направление инженерные подразделения, сообщил 23 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«На краснолиманском направлении отмечена переброска инженерных подразделений ВФУ, усиленных бронетехникой», — написал он в телеграм-канале.

Марочко также добавил, что разведка докладывает об усилении ВСУ подразделений бронированной инженерной техникой и самоходными установками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко отметил, что киевские боевики используют крыши высотных зданий города Артёмовска (украинское название Бахмут) в Донецкой Народной Республике для оборудования наблюдательных постов противовоздушной обороны (ПВО).

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