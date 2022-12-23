Москва, 23 декабря, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Вирус гриппа будет активно распространяться в России до февраля или марта, поэтому прививка остаётся актуальной. Об этом заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Иван Коновалов.

Филипп Малявин. Больная. 1897

Он отметил, что в конце января, феврале зачастую циркулирует грипп типа B. Непривитый человек, даже переболевший другим типом гриппа, может заболеть повторно. Вакцина перекрывает сразу все варианты инфекции.

«Грипп, как правило, циркулирует достаточно длительное время, до февраля-марта, поэтому прививка все равно сохраняет актуальность», — сказал Коновалов ТАСС.

Массовая прививочная кампания в России окончена в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Предполагается, что люди могут заражаться в очереди на прививку. Вакцинация остаётся эффективной и безопасной мерой защиты, если проводится в индивидуальном порядке, пояснил инфекционист.

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