Луганск, 23 декабря, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Киевские боевики используют крыши высотных зданий города Артёмовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике для оборудования наблюдательных постов противовоздушной обороны (ПВО), сообщил 23 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На крышах высотных зданий оборудуются наблюдательные посты ПВО с расчетами ПЗРК», — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, добавил Марочко, в подвальных помещениях ВСУ разворачивают дополнительные полевые госпитали. Также идет подвоз продуктов питания и боекомплектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко заявил, что боевики ВСУ готовят город Артёмовск к городским боям. По его словам, разведкой отмечено возведение в городе фортификационных сооружений, создание укрепрайонов и копка траншей.

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