Боевики ВСУ оборудуют посты ПВО на крышах жилых домов в Артёмовске
ВСУ используют крыши домов в Артёмовске для оборудования наблюдательных постов ПВО
Луганск, 23 декабря, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Киевские боевики используют крыши высотных зданий города Артёмовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике для оборудования наблюдательных постов противовоздушной обороны (ПВО), сообщил 23 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
Кроме того, добавил Марочко, в подвальных помещениях ВСУ разворачивают дополнительные полевые госпитали. Также идет подвоз продуктов питания и боекомплектов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко заявил, что боевики ВСУ готовят город Артёмовск к городским боям. По его словам, разведкой отмечено возведение в городе фортификационных сооружений, создание укрепрайонов и копка траншей.
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