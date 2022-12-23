Донецк, 23 декабря, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Два человека погибли при обстреле киевскими боевиками поселка Луганское в Донецкой Народной Республике, сообщили 23 декабря в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В результате обстрела ВФУ в поселке Луганское погибли два человека», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 22 декабря укронацисты обстреляли в очередной раз Донецк. ВСУ направили семь снарядов по Куйбышевскому району города.

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