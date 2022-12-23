Варшава, 23 декабря, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда втянет страну в войну, поддерживая Украину, отметили пользователи Twitter.

president. gov. ua Владимир Зеленский с Анджеем Дудой

Ранее Дуда встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и опубликовал совместную фотографию. Польский лидер отметил, что встреча с главой киевского режима «была не только прекрасной возможностью послать рождественские и новогодние пожелания, но и дала ему возможность обсудить стратегические планы действий на 2023 год».

«Никто так, как президент и PiS (партия «Право и Справедливость»), не втягивают нас в не нашу войну», — отметил пользователь SzczurzyWibrys.

«Вы ничему не научились из истории, мое сердце разбивается, когда я смотрю, как поляков втягивают в третью мировую войну», — добавил AgentSerco.

Также пользователи призвали Дуду заботиться об интересах жителей Польши, а не Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее реакция президента Польши Анджея Дуды на назначение экс-посла Киева в ФРГ Андрея Мельника замглавы МИД подверглась жёсткой критике читателей польского издания wPolityce.

Пользователи осудили слова Дуды, считающего, что назначение Мельника является «суверенным решением» киевской власти. Польские комментаторы напомнили Анджею Дуде, что Мельник позволял себе высказывания в поддержку бандеровцев.

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