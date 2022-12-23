Вашингтон, 23 декабря, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Команда украинского президента Владимира Зеленского готовит план для урегулирования конфликта с Россией, он будет завершён примерно к февралю, сообщает газета The Wall Street Journal.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Источники в европейских и украинских дипломатических кругах рассказали изданию, что «план мира» включает десять шагов. Окружение украинского лидера представит свои идеи в первую годовщину «российского вторжения» 24 февраля или примерно в это время.

Ранее президент Украины заявил, что представил свои идеи по установлению мира, включающие десять пунктов, во время онлайн-выступления на саммите G20.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США нацелены на продолжение опосредованной войны с Россией «до последнего украинца». Это показали переговоры Зеленского с американским президентом Джо Байденом.

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