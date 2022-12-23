В МИД России назвали условия для начала обсуждений гарантий безопасности
Москва, 23 декабря, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Серьезные переговоры о гарантиях безопасности не будут проходить, пока на территории Украины остаются инструкторы Североатлантического альянса и наемники, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.
Дипломат добавил, что в настоящий момент мяч на стороне Соединенных Штатов.
Как сообщало ИА REGNUM, заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия должна получить гарантии безопасности после того, как закончится украинский кризис, вызвало негативную реакцию в Прибалтике, Польше и Чехии — и это в очередной раз свидетельствует о недееспособности политического класса Европы, 13 декабря заявил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
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