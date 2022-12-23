Варшава, 23 декабря, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Высказывание президента Польши Анджея Дуды раскритиковали пользователи Twitter. Его слова после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским расценили как попытку втянуть страну в войну.

Иван Шилов ИА REGNUM Анжей Дуда

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Анджей Дуда назвал встречу поводом поздравить с Новым годом и Рождеством Зеленского, его семью и всю Украину, а также обсудить «планы стратегического сотрудничества в наступающем, 2023 году». Такой пост польский лидер опубликовал в Twitter и этим вызвал возмущение пользователей.

«Анджей, ты втягиваешь нас в войну», — отметил Dawid.

«Никто так, как президент и политиканы из PiS, не втягивают нас в не нашу войну», — считает Rattchen.

«Я верю, что президент сделает для Украины все до последней копейки», — иронизировал Kris Jurczenko.

Пользователи также называют президентов комиками и признаются, что отправляют Дуду в бан. Зеленским в Польше недовольны в том числе потому, что он «приперается на встречи в спортивном костюме».

Поляки также радуются, что украинский лидер приехал без подарка, и иронизируют: «Любезный жест, раз президент Зеленский нашёл минутку, чтобы принять президента Дуду в Жешуве».

Как сообщало ИА REGNUM, подарок, который главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик получил на Украине, взорвался в его кабинете 15 декабря. Офицер был травмирован и попал в больницу.