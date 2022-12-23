Москва, 23 декабря, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента РФ Владимира Путина может состояться в 2023 году.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нарендра Моди

Читайте также: Путин в разговоре с Моди дал принципиальные оценки ситуации на Украине

«Лидеры находятся в постоянном контакте — они встречались на полях саммита ШОС в Самарканде в сентябре, говорили по телефону. И общение продолжится», — сказал РИА Новости посол Индии в России Паван Капур.

Как сообщало ИА REGNUM, во время телефонного разговора с Нарендрой Моди Владимир Путин по просьбе главы индийского правительства дал принципиальные оценки ситуации на Украине.