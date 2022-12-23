Москва, 23 декабря, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Добыча газа в России по итогам 2022 года упадет на 18–20%. Отраслевые прогнозы обнародовал вице-премьер РФ Александр Новак.

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«Есть падение частичное в газовой отрасли, примерно на 18–20%. Тем не менее наша газовая отрасль в этом году добудет 671 млрд кубометров газа», — сказал Новак журналистам.

Он уточнил, что из общего объёма добытого газа 470 млрд куб. метров будет использовано на внутреннем рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз официально 22 декабря установил потолок цен на газ на уровне 180 евро за Мвт·ч (почти 1,85 тыс. евро за 1 тыс. куб. метров).