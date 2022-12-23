Вашингтон, 23 декабря, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Государственный департамент США сообщил о том, что госсекретарь Энтони Блинкен с главой МИД Китая Ван И в телефонном разговоре обсудили российскую спецоперацию на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«Блинкен обсудил необходимость сохранять открытыми каналы коммуникации и ответственно поддерживать американо-китайские отношения. Госсекретарь также выразил озабоченность по поводу войны России на Украине, а также угроз, которые она представляет для мировой безопасности и экономической стабильности», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны испугались вступать в прямую конфронтацию с Россией и поэтому ради собственных целей решили пожертвовать Украиной. Об этом 22 декабря заявил обозреватель турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.