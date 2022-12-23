Лондон, 23 декабря, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден намерен посетить Великобританию только при соблюдении Европой определённых условий. А именно, он ждёт заключения соглашений по Североирландскому протоколу, сообщила газета Telegraph. В противном случае американский лидер отменит свой визит, утверждает издание со ссылкой на собственные источники.

Gage Skidmore Джо Байден

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Таким образом Байден пытается давить на Великобританию, считают в газете. Если договорённость по Северной Ирландии не будет достигнута, то с визитом в Лондон отправится Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Целью посещения Британии является участие в мероприятиях в честь 25-летия соглашения Страстной пятницы.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания и Евросоюз согласовали Североирландский протокол в рамках сделки по Brexit. Однако летом 2021 года Лондон заявил о намерении внести изменения в протокол, но прогресса в переговорах по этому вопросу не наблюдалось.