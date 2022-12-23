Токио, 23 декабря, 2022, 07:06 — ИА Регнум. На 22 человека возросло число жителей Японии, здоровью которых причинён вред снегопадами, прошедшими в стране. Всего в списке пострадавших 45 японцев, погибших — восемь, сообщил телеканал NHK.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Снегопад

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Ранее поступала информация о четырёх жертвах непогоды. В стране перебои с электроснабжением, заторы на дорогах, проблемы с движением поездов и нестабильная сотовая связь.

Жителей территорий страны, где идёт снег, просят оставаться дома, заранее обеспечив себя едой и водой. Как ожидается, 23 декабря сильные снегопады снова обрушатся на страну. Снег уже начал идти даже в южных районах страны, в городах Киото и Осака.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильных снегопадов в нескольких регионах Японии без электричества остались около 16 тыс. домов.