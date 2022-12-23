Китай ответил санкциями на санкции США после обвинений по Тибету
Пекин, 23 декабря, 2022, 07:03 — ИА Регнум. КНР ввела санкции против двух граждан США в ответ на обвинения в нарушении прав человека в Тибете. Об этом сообщается на сайте МИД страны.
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Под санкции попали советник по внешней политике экс-госсекретаря США Майка Помпео Юй Маочунь, а также замдиректора по персоналу Исполнительной комиссии Конгресса США по Китаю Тодд Стейн.
Отмечается, что 9 декабря США ввели санкции против бывшего секретаря парткома данного региона У Инцзе, а также начальника местного управления общественной безопасности Чжан Хунбо.
Как сообщало ИА REGNUM, советник-посланник посольства России в США Андрей Леденёв прокомментировал введение Вашингтоном очередных санкций против российских организаций, назвав их «неконструктивным решением, загоняющим страны в глубокую трясину».