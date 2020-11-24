Оттава, 23 декабря, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Хоккеист Александр Овечкин по результатам матча на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Оттава Сенаторз» (3:2) стал рекордсменом Национальной хоккейной лиги по числу бросков.

Michael Miller Александр Овечкин

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За карьеру на счету Овечкина после последнего матча 6211 бросков. Он обошёл Рэя Бурка, который произвёл 6209 бросков в створ.

Всего в матче с «Оттава Сенаторз» Овечкин нанёс шесть бросков по воротам соперника, которые не принесли результата. По числу голов в НХЛ он находится на третьем месте — 800 заброшенных шайб.

Как сообщало ИА REGNUM, хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли команду «Оттава Сенаторз» в регулярном чемпионате НХЛ. Гол, который принёс победу, забил Маркус Йоханссон.