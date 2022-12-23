Пхеньян, 23 декабря, 2022, 06:51 — ИА Регнум. КНДР своим недавним испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» показала готовность «ответить ядерным оружием на ядерное оружие». Выводы об этом опубликованы на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

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Военные Южной Кореи назвали запуск ракет КНДР нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, подрывающим мир и стабильность в регионе, и призвали прекратить подобные действия.

Отмечается, что Пхеньян представляет для Японии ещё большую угрозу, чем раньше. По мнению Токио, «Хвасон-17» может достичь континентальной части США.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су заявил, что КНДР может провести испытание ядерной бомбы, но Сеул и его союзники всегда были готовы к крупной провокации со стороны Севера.