Видео с совместных учений в Белоруссии опубликовало Минобороны РФ
Без шансов на ошибку: подготовку сапёров в Белоруссии показало Министерство обороны России
Брест, Белоруссия, 23 декабря, 2022, 06:48 — ИА Регнум. О ходе подготовки военнослужащих России на военных полигонах в Белоруссии рассказали в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, боевое слаживание артиллеристов проходит на полигоне «Брестский».
Читайте также: Минобороны РФ рассказало об уничтожении укреплений украинских националистов
«Военнослужащие отрабатывают элементы тактической, огневой, медицинской, инженерной подготовки, а также вождение боевых машин по пересеченной местности. Гранатометчики работают во взаимодействии со снайперами. Пока одни ведут огонь по бронетехнике, другие уничтожают живую силу условного противника», — отметили в Минобороны РФ.
Занятия проходят совместно. В том числе бойцы тренируются определять на глаз расстояние до целей и метко стреляют по мишеням. Учения проходят интенсивно, бойцы ежедневно оттачивают навыки стрельбы. По словам снайпера с позывным «Левитан», умение определять дистанцию очень важно, также как и расчёты поправки на ветер. От этих факторов и способности их точно вычислять зависит меткость прицела.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ рассказало, как при помощи самоходных гаубиц САУ 2С3 «Акация» российские военнослужащие нейтрализовали укреплённое формирование украинских националистов.