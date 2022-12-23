Брест, Белоруссия, 23 декабря, 2022, 06:48 — ИА Регнум. О ходе подготовки военнослужащих России на военных полигонах в Белоруссии рассказали в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, боевое слаживание артиллеристов проходит на полигоне «Брестский».

Иван Шилов ИА REGNUM Снайпер

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«Военнослужащие отрабатывают элементы тактической, огневой, медицинской, инженерной подготовки, а также вождение боевых машин по пересеченной местности. Гранатометчики работают во взаимодействии со снайперами. Пока одни ведут огонь по бронетехнике, другие уничтожают живую силу условного противника», — отметили в Минобороны РФ.

Занятия проходят совместно. В том числе бойцы тренируются определять на глаз расстояние до целей и метко стреляют по мишеням. Учения проходят интенсивно, бойцы ежедневно оттачивают навыки стрельбы. По словам снайпера с позывным «Левитан», умение определять дистанцию очень важно, также как и расчёты поправки на ветер. От этих факторов и способности их точно вычислять зависит меткость прицела.

«Шансов на ошибку, конечно же, не будет. Мы здесь становимся именно профессиональными стрелками-снайперами, которые могут поражать дистанции уверенно», — отметил военнослужащий.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ рассказало, как при помощи самоходных гаубиц САУ 2С3 «Акация» российские военнослужащие нейтрализовали укреплённое формирование украинских националистов.