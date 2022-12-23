Луганск, 23 декабря, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Российские спецслужбы обнаружили на территории Луганской Народной Республики два схрона для киевских диверсантов, которые планировали террористические акты.

Петр Мальцев. Беспощадно уничтожать фашистских диверсантов. 1941

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«В населённом пункте Светличное выявлено два схрона с боеприпасами, предназначавшимися для осуществления украинскими диверсантами терактов на территории республики в новогодние праздники в отношении мирных граждан», — рассказал РИА Новости источник.

В разрушенном здании местной школы обнаружено десять мин калибра 82 мм и 24 осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда калибра 125 мм. Все боеприпасы уничтожены специалистами.

Как сообщало ИА REGNUM, взрывы на газовых магистралях «Северного потока» должны быть расследованы всесторонне и прозрачно.