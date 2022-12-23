Оттава, 23 декабря, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли команду «Оттава Сенаторз» в регулярном чемпионате НХЛ. Гол, который принёс победу, забил Маркус Йоханссон.

Michael Miller Александр Овечкин

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С подачи капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота были отправлены две шайбы — был признан звездой матча. Игра завершилась со счётом 2:2, победу «Вашингтон» одержал в течение дополнительного времени.

Голы забили российский нападающий Евгений Кузнецов и Сонни Милано («Вашингтон»), а также Алекс Дебринкэт и Дрейк Батерсон («Оттава»).

Как сообщало ИА REGNUM российский форвард Александр Овечкин на матче НХЛ в Филадельфии дважды отправил шайбу в пустые ворота. Это его 50-й и 51-й голы, забитые таким образом.