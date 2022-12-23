Вашингтон, 23 декабря, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Советник-посланник посольства России в США Андрей Леденёв прокомментировал введение Вашингтоном очередных санкций против российских организаций, назвав их «неконструктивным решением, загоняющим страны в глубокую трясину». Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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«Неконструктивные решения американских властей продолжают загонять двусторонние отношения в глубокую трясину. Здесь упорно отказываются осознавать, что попытки подрыва технологического развития России обречены на неудачу. Более того — приводят к серьёзным негативным последствиям для «третьих» стран», — сказал дипломат.

Леденёв считает, что, по мнению американских чиновников, новые санкции поспособствуют обеспечению безопасности мореходства в Чёрном море, расширят поставки украинского зерна на мировые рынки. Но вот каким образом это возможно — ответа у них нет.

«Включение в «запретные перечни» крупных международно признанных научных институтов уж точно не соответствует интересам исследовательских кругов США», — добавил Леденёв, отметив, что американские ученые не раз сожалели об оборвавшихся профессиональных связях с российскими коллегами.

«От этого страдает всё мировое сообщество, перед которым стоят насущные вызовы, требующие совместных решений», — заключил представитель посольства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, новые санкции против связанных с судоходством российских компаний ввели США.