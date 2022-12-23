Вашингтон, 23 декабря, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Резко осудила выделение очередного транша Киеву член Конгресса США Марджори Тейлор Грин. Она была возмущена, что деньги американцев направили на защиту украинских границ, и выложила гневный пост в своём аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

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«Ваши деньги отправились на защиту украинских границ, а не американских», — написала она, адресовав эти слова коллегам по Конгрессу, состоящим в Республиканской партии.

Марджори Тейлор Грин подчеркнула, что 18 из них поддержали выделение 45 млрд долларов Украине и НАТО как военной и финансовой помощи. Всех республиканцев, которые проголосовали за это решение, она перечислила поимённо, сопроводив твит карикатурой украинского лидера Владимира Зеленского и ироничным вопросом о том, не стала ли Украина 51-м штатом США. Если это так, то какую должность в новом штате занимает Зеленский, поинтересовалась член Конгресса. Она также напомнила, что у США есть внешний долг, который необходимо выплачивать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты из Китая заявили газете Global Times, что поставки вооружений на Украину направлены не только против России, но и на ослабление стран Евросоюза.