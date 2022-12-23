В Новосибирске в СИЗО отправили главного борца с коррупцией
Новосибирск, 23 декабря, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Суд в Новосибирске в закрытом режиме отправил под стражу начальника отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции Центрального райотдела полиции Александра Умерова. Силовика подозревают в получении взяток от участников игорного бизнеса.
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В СИЗО подследственный будет находиться до 20 февраля. Подробности дела не разглашаются.
По информации местных СМИ, Умерова подозревают в коррупционных преступлениях.
Постановление суда в законную силу ещё не вступило. Три адвоката намерены обжаловать решение.
Как сообщало ИА REGNUM, начальник Центра по организации дорожного движения (ЦОДД) Новосибирска Вячеслав Трещев задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей.