Будапешт, 23 декабря, 2022, 05:45 — ИА Регнум. Венгрия должна была получить 22 млрд евро по соглашению о партнёрстве между Еврокомиссией и Будапештом, но ЕК удержала эти средства. Транш заблокирован в связи с тем, что страна якобы не выполнила условия по Хартии ЕС по правам человека, рассказала Reuters еврокомиссар по вопросам сплоченности и реформ Элиза Феррейра.

Michel Temer Флаг Венгрии

Читайте также: Брюссель объявил, что Венгрии придётся подождать с деньгами из фонда ЕС

«Европейская комиссия считает, что горизонтальное благоприятное условие по Хартии ЕС по правам человека ещё не выполнено. Это означает, что ЕК не может компенсировать расходы», — пояснила она.

Феррейра сообщила о намерении продолжить работу с властями Венгрии с целью урегулировать этот вопрос. Пока ей намерены перечислить 1,5% финансирования предварительно.

Сумма должна была поступить стране из долгосрочного бюджета Евросоюза в рамках договорённостей, заключённых на период 2021–2027 годов. Средства планировалось потратить на образование детей из неблагополучных семей, развитие железнодорожного транспорта, расширение информационной сети и помощь регионам, которые испытали трудности в связи с закрытием предприятий по производству угля.

Ранее в Еврокомиссии предлагалось заморозить порядка 7,5 млрд евро для страны в рамках защиты ЕС «от нарушений принципов верховенства права в Венгрии».

Как сообщало ИА REGNUM, пока разморозки этих 7,5 млрд евро не предвидится из-за «рисков для бюджета ЕС». Финансирование удержано в рамках соблюдения «механизма условности».