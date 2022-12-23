Вашингтон, 23 декабря, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с коллегой Эялем Хулатой из Израиля российско-иранское сотрудничество, касающееся поставок вооружения. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

James Emery Израиль и США

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«Обсудили растущее сотрудничество Ирана с Россией в военной сфере, включая передачу оружия, которое Кремль применяет против Украины, атакуя её гражданскую инфраструктуру, и предоставление Россией военных технологий Ирану взамен», — написано в сообщении.

Официальные лица заявили, что настроены противодействовать угрозам со стороны Ирана, полны решимости не позволить Ирану получить ядерное оружие.

Также стороны обсудили санкции против Ирана, сотрудничество, совместные учения и возможности для «расширения интеграции Израиля в регион Ближнего Востока в сферах безопасности и экономики».

Как сообщало ИА REGNUM, представитель МИД Ирана Насера Канаани в ответ на обвинения президента Украины Владимира Зеленского в поставках беспилотников Вооруженным силам России заявил, что «стратегическое терпение» Тегерана не бесконечно.