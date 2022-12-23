В Москве на комплексы фотовидеофиксации могут потратить 1 млрд рублей
На аренду комплексов фотовидеофиксации в Москве могут потратить 1 млрд рублей
Москва, 23 декабря, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Администратор Московского парковочного пространства 16 января 2023 года планирует выбрать поставщика стационарных комплексов фотовидеофиксации, которые планируется взять в аренду. Контракт, максимальная цена которого может составить 1 097 533 760 рублей, будет оплачен средствами бюджета столицы, передаёт ИА REGNUM.
Выполнить контракт победитель соответствующего тендера должен будет за 32 этапа — за 1054 календарных дня с даты начала исполнения.
Информация о тендере размещена 22 декабря 2022 года.
Комплексы необходимы для фиксации нарушений правил дорожного движения.
Напомним, в ноябре 2022 года в Санкт-Петербурге было введено 300 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, после чего их число увеличилось до более чем 900 единиц.