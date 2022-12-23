Варшава, 23 декабря, 2022, 05:17 — ИА Регнум. Артиллерийские установки, танки, снаряды и зенитно-ракетные комплексы «Нева» получил киевский режим от Польши. Переданное вооружение составляет 40% от всего военного потенциала страны, рассказал польский офицер Аркадиуш Купс изданию Super Express.

ИА REGNUM Польша

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«Польша передала Украине почти 40 процентов своего военного потенциала», — сказал он.

Офицер видит угрозы из-за этой ситуации и полагает, что оборонно-промышленный комплекс Польши должен работать на интересы своей страны, а не Украины.

По данным Аркадиуша Купса, военные России ежедневно выпускают около 45 тысяч снарядов, а ВСУ — семь тысяч, и это слишком большая цифра для Украины. Для сравнения, военно-промышленным комплексом США производится 15 тыс. снарядов в месяц, обратил внимание польский офицер.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский военно-промышленный комплекс если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется, заявил 22 декабря президент России Владимир Путин. Он отметил, что собственной базы на Украине скоро не останется, а в России она только растёт.