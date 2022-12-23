Визит Зеленского в Вашингтон ветеран ВС США назвал театром
Ветеран ВС США назвал визит Зеленского в Вашингтон «театром коррумпированного» правительства Америки
Вашингтон, 23 декабря, 2022, 04:53 — ИА Регнум. Поездку лидера киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон ветеран ВС США Станислав Крапивник назвал «театром коррумпированного» правительства Америки. Об этом он заявил в эфире программы Соловьёв Live.
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Крапивник уверен, что визит Зеленского в Вашингтон являлся «спектаклем», в котором задействованы заинтересованные лица в правительстве США.
«Это огромные деньги, большие откаты», — подчеркнул ветеран ВС США.
Он уверен, что в правительстве США царит «неимоверная коррупция», а прошедший «спектакль» с участием Зеленского был направлен на то, чтобы «подвинуть народ и инвестировать в компании лоббистов».
Как сообщало ИА REGNUM, раскритиковавший то, как приняли в Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского, пользователь Twitter столкнулся с блокировкой своего аккаунта.