Владивосток, 23 декабря, 2022, 04:56 — ИА Регнум. Приморье оказалось во власти мощного циклона — в некоторых районах выпало почти два метра снега. Без дорожного сообщения остаются населённые пункты в девяти муниципалитетах, сообщили в пресс-службе правительства края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сугробы

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Дорожные службы уже вторые сутки работают круглосуточно — 23 декабря на расчистку трасс вышли 300 единиц техники.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Дальнегорском городском и Лазовском, Ольгинском, Кавалеровском муниципальных округах.

Местные жители в соцсетях выкладываю фото и видео на фоне огромных сугробов. Так, в Кавалерово жильцы одного из домов не смогли утром выйти из подъезда — снегом замело дверь.

Во Владивостоке любители экстрима воспользовались моментом и катались на сноубордах прямо по улицам.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение объявлено в связи с предстоящими снегопадом и метелью в Приморском крае.