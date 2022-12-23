Москва, 23 декабря, 2022, 04:38 — ИА Регнум. Одним из условий заключения мира является прекращение поставок оружия и финансовой помощи киевскому режиму. Об этом сказал в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

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«Пока не прекратится накачка оружием и финансами режима Зеленского, не будут выведены американские и натовские военнослужащие/наемники/инструкторы, а также не получат признание определенные нами реалии на земле, преждевременно затевать сколь-нибудь серьёзные переговоры о гарантиях безопасности в привязке к Украине и Евро-Атлантике. Мяч сейчас на американской стороне поля», — сказал Дарчиев.

Дипломат добавил, что спецоперация — вынужденная мера, сорвавшая сценарий фактического геноцида русских на бывших украинских территориях.

«Доверия к США и коллективному Западу у нас нет», — резюмировал глава департамента.

Как сообщало ИА REGNUM, в департаменте Северной Америки МИД РФ просят Вашингтон не доводить ситуацию до прямого столкновения США и России.