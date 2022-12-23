Владивосток, 23 декабря, 2022, 04:30 — ИА Регнум. Житель Приморского края предстанет перед судом за то, что нелегально вывез в Китай древесину ценных пород общей стоимостью более 636 млн рублей. Обвинительное заключение в отношении него утвердил заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин, сообщили в управлении ведомства по ДФО.

Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства Незаконно заготовленная древесина

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Дело было возбуждено по статье 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Всего житель Приморья переправил в Китай при помощи подставных фирм почти 100 тыс. кубометров древесины, в том числе стволы сродного ильма, амурской и маньчжурской липы, осины, жёлтой и белой берёзы и аянской ели. Компании, через которые проходили сделки, были зарегистрированы на подставных лиц.

Приговор за эти действия 52-летнему мужчине вынесет Уссурийский районный суд Приморского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре иркутские таможенники известили о новом вскрытом эпизоде крупной контрабанды леса российско-китайской организованной преступной группой, деятельность которой была пресечена в мае 2022 года. В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по факту вывоза стратегических ресурсов на 80,6 млн рублей.