Северодвинск, Архангельская область, 23 декабря, 2022, 04:15 — ИА Регнум. Атомная подводная лодка «Тамбов» проекта 671РТМК Северного флота после ремонта и модернизации вышла в море на испытания, сообщает ТАСС со ссылкой на два источника, близких к оборонно-промышленному комплексу и российскому военному ведомству.

Иван Шилов ИА REGNUM Подводная лодка

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Подлодка «Тамбов» приступила к испытаниям после ремонта и модернизации в Центре судоремонта «Звездочка» в Северодвинске. Испытания субмарины могут продолжаться до шести месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, Российская армия в скором времени получит от разработчика и производителя реактивных систем залпового огня НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева партию вооружения.