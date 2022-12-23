Екатеринбург, 23 декабря, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Арбитраж Свердловской области удовлетворил необычный иск государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), выступавшей конкурсным управляющим лопнувшего «Плато-банка», и признал банкротом умершую два года назад Валентину Викулову, чьи данные совпадают с данными бывшего топ-менеджера этого банка. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Пока в карточке дела есть только сообщение судьи Хачева от 22 декабря 2022 года — «решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества». Речь, скорее всего, пойдёт о продаже наследства умершего должника. Нотариальной палате области ранее было предложено предоставить в суд «копии материалов наследственного дела в отношении умершей Викуловой Валентины Николаевны».

Вменяемая ответчику сумма долга превышала 249 млн рублей. Такая же сумма фигурировала и в материалах другого спора как материальный ущерб, причинённый банку, ликвидированному в августе 2022 года после процедуры банкротства. В банке Викулова занимала пост главы службы внутреннего контроля.

Напомним, спор слушался с октября 2022 года. Арбитражным управляющим был предложен участник ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие».