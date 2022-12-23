Москва, 23 декабря, 2022, 04:00 — ИА Регнум. Российская армия в скором времени получит от разработчика и производителя реактивных систем залпового огня НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева партию вооружения.

Василий Иванов ИА REGNUM Система залпового огня «Град»

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По информации гендиректора предприятия Александра Смирнова, на предприятии уже в несколько раз увеличили производство военной продукции для обеспечения войск. Речь идёт о залповых ракетах.

Отмечается, что системы залпового огня имеют высокую боевую эффективность из-за работы по системе «одна ракета — одна цель».

Как сообщало ИА REGNUM, при помощи самоходных гаубиц САУ 2С3 «Акация» российские военнослужащие нейтрализовали укреплённое формирование украинских националистов. Цели были обстреляны чётко и точно.