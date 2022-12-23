Вашингтон, 23 декабря, 2022, 03:57 — ИА Регнум. Ежемесячные расходы группы «Вагнер» оцениваются в 100 млн долларов, а количество её участников достигает 50 тыс. человек. Об этом заявил американским журналистам координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

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«Расходы составляют более чем 100 миллионов долларов на финансирование операций «Вагнера» на Украине», — сказал он.

На чём основываются такие данные, представитель Совета национальной безопасности США не пояснил. Он также заявил представителям СМИ, что КНДР в сентябре отправила в Россию ракеты, предназначенные для снабжения группы «Вагнер». Ранее эту информацию уже опровергали в Северной Корее.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря российская группа «Вагнер» была внесена Госдепом США в список организаций, вызывающих озабоченность нарушением религиозных свобод организаций, из-за действий в Центрально-Африканской Республике (ЦАР).