В Белом доме оценили ресурсы группы «Вагнер»
В США расходы группы «Вагнер» оценили в 100 млн долларов в месяц
Вашингтон, 23 декабря, 2022, 03:57 — ИА Регнум. Ежемесячные расходы группы «Вагнер» оцениваются в 100 млн долларов, а количество её участников достигает 50 тыс. человек. Об этом заявил американским журналистам координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
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На чём основываются такие данные, представитель Совета национальной безопасности США не пояснил. Он также заявил представителям СМИ, что КНДР в сентябре отправила в Россию ракеты, предназначенные для снабжения группы «Вагнер». Ранее эту информацию уже опровергали в Северной Корее.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря российская группа «Вагнер» была внесена Госдепом США в список организаций, вызывающих озабоченность нарушением религиозных свобод организаций, из-за действий в Центрально-Африканской Республике (ЦАР).