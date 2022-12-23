Пермь, 23 декабря, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Арбитраж Пермского края в ходе рассмотрения иска о национализации оставшегося пакета акций ОАО «Соликамский магниевый завод» отказал в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер в отношении ответчиков — акционеров предприятия. Требование было выдвинуто Генпрокуратурой России. Основной вопрос об изъятии пакетов акций суд планирует рассмотреть 25 января 2023 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Пока в карточке дела есть только отметка судьи Вшивковой от 22 декабря 2022 года «об отказе в принятии обеспечительных (предварительных обеспечительных) мер». Детали пока не известны.

Напомним, основной пакет акций завода, который работает в своей сфере с 1936 года, был национализирован весной 2022 года по иску Генпрокуратуры России. Пакет составил почти 90% акций. Оставшуюся часть, которая распределена между более чем 500 миноритариями, пытается изъять в пользу государства прокуратура Пермского края отдельным иском. Генпрокуратура в этом споре участвует третьим лицом. Среди ответчиков также присутствуют офшоры.

Также в декабре 2022 года была национализирована оставшаяся доля ООО «Фин-проект», которому принадлежит ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» — поставщик сырья для магниевого завода. Доля составила порядка 25%. ГОК был создан для добычи и обогащения руд редких металлов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, завод стал третьим крупным активом, который был возвращён на баланс государства через суд. Приватизация была признана проведённой с нарушением действующих норм.

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