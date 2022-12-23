Москва, 23 декабря, 2022, 03:45 — ИА Регнум. Курс рубля к доллару и евро подкосили сразу несколько факторов, которые связаны с окончанием года. Об этом агентству «Прайм» рассказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

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Эксперт уверен, что падение рубля остановится, когда восстановится баланс между покупателями и продавцами инвалюты. А пока на курс оказывают влияние, помимо санкций, возросший предновогодний спрос на зарубежные товары, а также повышенные бюджетные траты, которые необходимо осуществить до конца года.

«Подкосить устойчивость нацвалюты могли и сообщения о послаблениях валютных барьеров ЦБ», — сказал Бахтин.

Эксперт считает, что в январе курс доллара сохранится на отметке 70 рублей, а евро — 74.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Министерства финансов РФ Антон Силуанов считает причиной роста курса доллара увеличение объёма ввозимых в Россию товаров.