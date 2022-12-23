Вашингтон, 23 декабря, 2022, 03:42 — ИА Регнум. Поставки вооружений на Украину направлены не только против России, но и на ослабление стран Евросоюза. Такое мнение высказали газете Global Times эксперты из Китая.

openDemocracy Флаги США и ЕС

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Специалист по военным вопросам Сун Чжунпин объяснил намерение Вашингтона затягивать кризис в Европе конкурентными отношениями с ЕС в сфере экономики. Эксперт назвал эту стратегию «замечательной» в ключе того, что единственная цена, которую платят за её реализацию США, — это Украина. Он также предрёк, что европейские страны всё чаще будут не соглашаться с США в вопросах оказания помощи Украине, в том числе потому, что их усталость от войны усиливается из-за кризиса.

«Голосов, которые ставят под сомнение помощь Украине или возражают против неё, в будущем будет больше», — уверен эксперт

По словам научного сотрудника Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хуна, военная помощь Киеву помогает поддерживать глобальную гегемонию США и поддерживать контроль безопасности в Европе Вашингтоном. Эксперт также считает, что конфликт между Украиной и РФ зашёл в тупик из-за нехватки военной техники у Киева.

«Зеленский запрашивает больше оружия у США и Европы, чтобы его страна могла продолжать упорствовать в этой войне на истощение», — отметил Чжан Хун.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский политик Флориан Филиппо назвал мафией и коррупционерами представителей Евросоюза, которые курируют поставки Украине вооружения и финансирование. В своём аккаунте в Twitter он призвал брать пример с Венгрии и контролировать объёмы помощи Киеву.