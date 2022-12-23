Вашингтон, 23 декабря, 2022, 03:35 — ИА Регнум. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица своим изображением нового флага США в украинский цветах разгневал американцев. Свои отзывы и гневные комментарии они оставили в Twitter. Флаг в желто-голубых тонах они потребовали «снять».

Сергей Каслица Флаг

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Американцы эмоционально обвинили «художника» в неуважении к их символике.

«Руки прочь от наших карманов, преступники».

«Сними это», — призвали пользователи Кислицу.

«Наш флаг не просто так красного, белого и синего цветов. Держи подальше от нашего флага свои поганые цвета».

Как сообщало ИА REGNUM, новый дизайн украинского флага, предложенный постпредом Украины в ООН Сергеем Кислицей, не удивил российский МИД. Об этом официальный представитель министерства Мария Захарова написала 22 декабря в своём телеграм-канале.