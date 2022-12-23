Пользователя Twitter заблокировали из-за высказывания о Зеленском
Илон Маск выяснит, почему пользователя Twitter заблокировали за пост о Зеленском
Вашингтон, 23 декабря, 2022, 03:22 — ИА Регнум. Раскритиковавший то, как приняли в Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского, пользователь Twitter, столкнулся с блокировкой своего аккаунта. Владелец соцсети Илон Маск не нашёл в его посте ничего запретного.
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Запись касалась приёма украинского лидера в Конгрессе США и была сопровождена фотографией, где за спиной Зеленского, одетого в свитер, растягивают флаг Украины вице-президент законодательного органа Камала Харрис и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Под фото пользователь написал, что хотел бы иметь лидеров, которые ставят США на первое место.
После его вмешательства пост снова стал виден в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее был заблокирован аккаунт в социальной сети Twitter, который отслеживал полеты частного самолёта Илона Маска.