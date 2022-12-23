МВД: ущерб от преступлений в России за 11 месяцев составил 700 млрд рублей
Москва, 23 декабря, 2022, 03:18 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России назвало сумму ущерба от преступлений за 11 месяцев 2022 года.
МВД. рф
Полиция
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По оконченным и приостановленным уголовным делам ущерб составляет 700 млрд рублей. Эти цифры на 8,6% меньше показателя 2021 года.
Отмечается, что снизилось количество преступлений экономического характера.
Как сообщало ИА REGNUM, Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор по делу об убийстве, совершенном в июле 2022 года.