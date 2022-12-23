Пхеньян, 23 декабря, 2022, 03:02 — ИА Регнум. США сами породили «кровавую трагедию» на Украине, поставляя Киеву американское вооружение. Об этом заявил 23 декабря представитель МИД Северной Кореи, комментируя обвинения Вашингтона в оружейных сделках в адрес России и КНДР, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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В дипломатическом представительстве считают, что эта версия беспочвенна и сфабрикована «рядом нездоровых сил с разными целями».

«Международное сообщество должно фокусироваться на преступных действиях США, которые массированно закачивают на Украину разные виды смертоносных вооружений и порождают кровавую трагедию и разрушение в этой стране», — говорится в сообщении МИД Северной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, поддержка киевского режима повлечет за собой серьезные последствия, которые существенно ударят по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, заявил ранее подполковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью 19FortyFive.