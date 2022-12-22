Вашингтон, 23 декабря, 2022, 02:59 — ИА Регнум. Скоропалительная, внезапная поездка президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом приводит к выводам, что успехи киевского режима не так хороши, считает обозреватель издания Bloomberg Хэл Брендс.

Rada.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

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По мнению Брендса, в том случае, если бы у Зеленского и ВСУ было бы всё хорошо, он бы не поехал в США в разгар боевого конфликта.

Вместе с тем журналист обратил внимание и на «усталость и скептику» американцев от постоянного снабжения Украины.

«Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше его требования будут конкурировать в сознании американских политиков с требованиями других непредвиденных обстоятельств, с которыми может столкнуться Вашингтон. 2023 год станет годом испытания», — заключил автор.

Как сообщало ИА REGNUM, за визитом украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон скрывается желание США затянуть конфликт на Украине.