Брюссель, 23 декабря, 2022, 02:36 — ИА Регнум. В суде Брюсселя приняли решение не менять на домашний арест меру пресечения для бывшего заместителя руководителя Европарламента Евы Кайли, которую подозревают в коррупции в связи с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Принято решение оставить её под стражей, сообщил телеканал RTL.

Арест

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Применить к Кайли домашний арест с электронным наблюдением просили её адвокаты. Суд не согласился с их позицией, и как минимум ещё на месяц экс-заместитель главы Европарламента останется под стражей, так как является одним из главных фигурантов по делу о коррупции. Аргумент, что евродепутат активно сотрудничает со следствием и не намерена скрываться, в инстанции не учли.

«Решение принято: евродепутат Ева Кайли остается в тюрьме», — сообщил телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, под стражей Ева Кайли находится с 9 декабря, а 11 декабря её отстранили от должности замглавы Европарламента. Помимо неё в рамках расследования уголовного дела о коррупции также были задержаны глава Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини, бывший евродепутат Пьер-Антонио Панцери, его жена и дочь.