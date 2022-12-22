Берлин, 23 декабря, 2022, 02:23 — ИА Регнум. Германия озадачилась вопросом поставки оружия киевскому режиму — министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок после встречи с датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном озвучила желание оказывать помощь Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

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Президент Украины Владимир Зеленский не раз просил Германию поставить Киеву танки Leopard 2. Но вопрос оставался открытым.

Теперь же, когда американский лидер Джо Байден сказал, что ВСУ в числе прочего получат ракетные комплексы Patriot, Бербок решила вернуться к вопросу вооружения боевиков.

«В свете поставки системы Patriot мы тоже должны посмотреть, что ещё мы можем отправить», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев не получит от Германии немецкие танки, поскольку Берлин хочет избежать прямой конфронтации НАТО и России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц 17 декабря.