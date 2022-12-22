Вашингтон, 23 декабря, 2022, 02:17 — ИА Регнум. Министерство обороны США допускает возможность обучения военнослужащих Украины на территории страны. Это станет новой практикой, так как ранее бойцы ВСУ проходили подготовку только в пределах Европы, сообщила газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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Пригласить украинских военных в США намерены для обучения управлению комплексами противовоздушной обороны Patriot. Как предполагается, учения будут проходить на военной базе в Соединённых Штатах Америки.

Ранее силами Пентагона уже осуществлялось обучение киевских боевиков, но оно проходило в странах Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии совместно с Камбоджей намерены заняться обучением сапёров для вооружённых сил Украины. Кроме того, стране поставят миноискатели.