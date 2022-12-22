Берлин, 23 декабря, 2022, 01:55 — ИА Регнум. В Германии депутат от Христианско-демократического союза, глава администрации района Баутцен Удо Витчас в своём рождественском обращении заявил, что беженцы с Украины не должны размещаться в спортивных залах. В партии его не поддержали и раскритиковали заявление, написало MDR.

Rebecca Harms Беженцы

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Витчас в рождественском послании подчеркнул, что ради беженцев приходится жертвовать развитием национального спорта. Также депутат уверен, что беженцы, не знакомые с культурой и правилами Германии, угрожают обществу.

Как сообщало ИА REGNUM, более 110 тыс. беженцев с Украины лишились пособий, которые получали в Польше, из-за длительного отсутствия на территории страны. Контроль за крупными социальными выплатами там ужесточён.