Таллин, 23 декабря, 2022, 01:59 — ИА Регнум. Украинцы-беженцы в Эстонии обратились к населению с просьбой отказаться от фейерверков на новогодние праздники, сообщает Postimees.

Алексей Колчин ИА REGNUM Салют

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В конгрессе украинцев считают, что салюты «убивают возрожденное чувство покоя и трезвого ума» у них.

«Сейчас время, когда вся эта хрупкая стабильность может быть разрушена в одночасье. Каждая ракета фейерверка убивает это возрожденное чувство покоя и трезвого ума. Мы хотели бы попросить отменить фейерверки в этом году», — обратились беженцы.

Отмечается, что в Эстонии нашли убежище более 60 тыс. украинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из основных направлений миграционной политики России должно стать создание условий для возвращения в свои дома беженцев из новых регионов страны.