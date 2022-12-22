В трёх регионах Украины объявили воздушную тревогу
Харьков, Украина, 23 декабря, 2022, 01:42 — ИА Регнум. На Востоке Украины 22 декабря объявлена воздушная тревога. По данным онлайн-карты воздушных тревог, сирены включили в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Тревога
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Жителей этих территорий практически одновременно оповестили о необходимости находиться в укрытиях. Также воздушная тревога объявлена в части Запорожской области, которую контролируют ВСУ.
Сирены выключили через полчаса. Сообщается также о взрывах в Днепропетровской области.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины.